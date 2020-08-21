英哈利王子妻梅根籲美選民 總統大選促成改變

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（法新社華盛頓20日電） 英國哈利王子的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）今天打破英國王室成員不涉入政治的慣例，她公開呼籲美國選民在即將到來的總統大選促成「改變」。

梅根參加由推廣團體「當我們都去投票」（When We All Vote）舉辦的線上「選民登記沙發派對」時，作上述表示。這個團體由美國前第一夫人蜜雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）和好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）等人共同擔任主席，旨在拉高選民投票率。

梅根在活動中說：「我們都知道今年最重大的事是什麼。不只我知道，我想你們所有人也一定知道。正如我們全都需要見到改變，這也是我們應得的，你們現在如此充滿活力動員起來。」

梅根還說：「我們用投票向前人致敬，並保護後人。因為這就是社會群體的意義所在，尤其也是這場選舉的意義所在。」

演出過電視影集「無照律師」（Suits）的梅根，在發言中並未提到美國總統川普。川普將在11月3日的總統大選投票對上民主黨對手拜登（Joe Biden）。

受封為薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利夫婦，今年稍早已卸下王室職務，並頒到美國加州居住。（實習編譯：劉千綾/核稿：張正芊）

© 2020 AFP