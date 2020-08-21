黃岩島爭議不休　中國海警遭控非法沒收菲國漁具

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（法新社馬尼拉21日電） 菲律賓指控中國海警5月在南海黃岩島淺灘沒收菲國漁民的漁具，並於昨晚提出外交抗議。中方今天對此回應稱，中國海警「依法展開執法活動，無可厚非」。

黃岩島是中方所實際控制的南海數個珊瑚島礁之一，黃岩島漁場資源豐富，也是中國與菲律賓的其中一個外交引爆點。

除了指控中方沒收菲國漁民的漁具外，菲律賓外交部昨天晚間的聲明還稱，菲律賓也「堅決反對」中國繼續對在南海巡邏的菲律賓軍機進行無線電干擾。

菲律賓政府抗議中國在南海日益強勢的侵略性行為，儘管在菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）主政下，中菲雙邊關係有了顯着改善。

針對中國海警非法沒收漁具的行為，菲律賓外交部沒有立即提供相關細節。菲律賓當地稱此漁具為payaos，是由菲律賓漁民在三描禮士省（Zambales）西北外海的黃岩島所放置。

中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上對此表示，中國海警在「中國黃岩島海域依法展開執法活動，無可厚非」。

他還說：「菲方派軍機侵入中國南沙駐守島礁鄰近空域，損害了中方主權和安全，中方敦促菲方立即停止非法挑釁活動。」

© 2020 AFP