COVID-19致全球逾79.3萬死 超過2273萬人感染

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（法新社巴黎21日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間21日11時（台灣21日晚間7時），全球至少79萬3847人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少2273萬4900人染疫。

疫情從去年12月在中國爆發以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1429萬8000人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球20日通報新增6209人死亡及27萬3683起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1213死）、巴西（1204死）、印度（983死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計17萬4290人病故、557萬5386例確診，至少194萬7035人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（11萬2304人喪生、350萬1975人染疫）、墨西哥（5萬9106人喪生、54萬3806人染疫）、印度（5萬4849人喪生、290萬5823人染疫）及英國（4萬1403人喪生、32萬2280人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，之後依序為秘魯（82人）、西班牙（62人）、英國（61人）及義大利（59人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4917例確診，其中4634人死亡，以及7萬9792人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計25萬2233死、650萬1985例確診；歐洲累計21萬2135死、364萬8960例確診；美國和加拿大累計18萬3376死、569萬9039例確診。

亞洲累計8萬5076死、432萬2802例確診；中東地區累計3萬3556死、137萬5745例確診；非洲累計2萬6964死、115萬9513例確診；大洋洲累計507死、2萬6861例確診。

© 2020 AFP