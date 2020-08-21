NBA選秀樂透揭曉 灰狼獲狀元簽

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（法新社洛杉磯20日電） 美國職籃NBA選秀的「樂透抽籤」（draft lottery）結果出爐，灰狼繼2015年後再度獲得狀元簽，榜眼簽由勇士拿下，探花簽則由黃蜂幸運抽中。

美國職籃NBA決定選秀順位的「樂透抽籤」（draft lottery）今天進行，本季戰績最差的明尼蘇達灰狼、金州勇士、克里夫蘭騎士3隊，有14%的機會能獲得狀元簽，是各隊中機率最大的。

最後灰狼獲得狀元簽，上一次他們握有狀元簽是在2015年，當時他們選進湯斯（Karl-Anthony Towns）。

連5季打進總冠軍賽、3度奪冠的勇士，今年因杜蘭特（Kevin Durant）轉到布魯克林籃網，湯普森（Klay Thompson）因傷整季報銷，柯瑞（Stephen Curry）也因傷只出賽5場，因此無法打進季後賽，他們在這次樂透抽籤獲得選秀榜眼簽。

騎士最終只獲得第5順位選秀權，探花簽則是由夏洛特黃蜂取得。

黃蜂獲得前3順位選秀權的機率，分別是6%、6.3%、6.7%，在各隊中排名第8，卻幸運拿下探花簽。

這次獲得樂透區選秀權（從第1順位到第14順位）的球隊，依序是灰狼、勇士、黃蜂、芝加哥公牛、騎士、亞特蘭大老鷹、底特律活塞、紐約尼克、華盛頓巫師、鳳凰城太陽、聖安東尼奧馬刺、沙加緬度國王、紐奧良鵜鶘、波士頓塞爾蒂克（自曼菲斯灰熊取得）。

© 2020 AFP