康利生子後砍27分 季後賽首輪爵士2比1領先金塊

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（法新社奧蘭多21日電） 喜獲麟兒的康利今天展現「生子後」好運氣，砍進全場最高27分，助爵士124比87擊敗金塊，在季後賽首輪反以2比1領先。

美國職籃NBA丹佛金塊與猶他爵士在季後賽首輪碰頭，爵士明星後衛康利（Mike Conley）因為太太即將臨盆而離開NBA隔離園區，爵士在少了他的情況下，系列賽前兩戰取得1勝1負。

康利17日回到隔離園區，經過4天隔離，在今天先發對上爵士，他只上場25分鐘，三分球8投7中，創下個人在季後賽的最佳紀錄，整場比賽13次出手命中9球，高效的轟下全場最高27分。

爵士明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也繳出24分、14籃板的「雙十」數據，密契爾（Donovan Mitchell）也貢獻20分，板凳出發的尼安（Georges Niang）攻下個人季後賽新高的16分。

金塊今天整體投籃命中率37.5%，不及爵士的51.2%，三分球命中率31.6%，同樣不及爵士的48.6%。金塊全隊僅3人得分達兩位數，最高的約基奇（Nikola Jokic）僅進帳15分，莫瑞（Jamal Murray）只獲12分，替補的菜鳥中鋒寶兒（Bol Bol）拿下11分。

上半場比賽，戈貝爾稱霸兩邊禁區，首節搶下12分、8籃板，防守上也迫使金塊發生6次失誤，且18投僅6中，命中率只有33.3%，中場時他已拿下20分、11籃板。

首節就以25比14取得兩位數領先的爵士，次節包括康利連兩記三分球在內，拉出23比6的強力攻勢，一度以36比16領先達20分。

之後，尼安、密契爾也都連續砍進三分球，讓爵士一度以56比31，建立起上半場最大的領先優勢，但莫瑞、米爾塞普（Paul Millsap）陸續砍進三分球，讓金塊打出11比0小高潮，不過爵士上半場仍以59比42領先金塊。

下半場金塊表現不見起色，最終讓爵士輕鬆帶走勝利。

© 2020 AFP