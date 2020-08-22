維護領土完整 白俄羅斯總統下令採取嚴厲措施

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（法新社明斯克22日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯今天下令國防部長採取「嚴厲措施」以維護領土完整。目前大選已落幕，白俄羅斯爆發了抗議魯卡申柯自稱獲選連任的群眾示威活動。

總統府新聞辦公室指出，在位已近30年的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）自稱在8月9日總統大選囊括80%選票而贏得第6個總統任期。這位65歲的威權領導人今天在白俄羅斯與波蘭邊界附近的格羅德諾（Grodno）校閱部隊時，發表這項談話。

魯卡申柯譴責近來的群眾抗議行為，稱此抗議獲得西方國家支持；並下令軍隊捍衛他形容猶如「一顆珍珠」的白俄羅斯西部地區。

他說：「要保護我國領土完整，就必須採取最嚴厲的措施。」

白俄羅斯計畫，8月28日至31日在格羅德諾地區舉行大規模軍事演習。

反對這位歐洲在位最久領導人的民眾已發起罷工以及白俄羅斯近代最大規模的示威，以抗議魯卡申柯連任，並要求他下台。

當局已針對反對派人士成立的協調委員會（Coordination Council）展開刑事調查，這個委員會成員正爭取重新選舉及政權和平轉移。

魯卡申柯反對重新選舉，拒絕辭職，並指控反對派意圖奪權。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP