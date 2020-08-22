蒲亭死對頭 俄羅斯反對派領袖平安抵達柏林

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（法新社柏林22日電） 搭載俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的空中救護專機今天降落德國首都柏林。納瓦尼疑遭下毒，將他移送海外就醫因有爭議而延誤了一天。

由德國非政府組織柏林電影支持和平基金會（Cinema for Peace Foundation）包用的這架救護機，當地時間上午8時47分（格林威治標準時間清晨6時47分）降落柏林泰格爾機場（Tegel Airport），納瓦尼可望在當地夏里特醫院（Charite hospital）接受治療。

基金會主席比季李（Jaka Bizilj）表示，納瓦尼被送抵柏林後的情況穩定。

44歲的執業律師納瓦尼投入了反貪腐運動，成為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最猛烈的批評者之一，20日在飛往莫斯科的班機上突然發病後陷入昏迷，使班機不得不緊急降落鄂木斯克市（Omsk）。

鄂木斯克醫院醫療人員一開始說，儘管納瓦尼的狀況曾稍微好轉，但仍不穩定，無法安全送到國外。但在德國醫生獲准探視，評估他可以出遠門後，院方改口不反對移動納瓦尼。

納瓦尼妻子和盟友擔心俄國當局可能試圖掩蓋造成他病倒的真相，加上救治他的醫院設備不完善，因此在他們要求下，一群德國醫生抵達俄國將納瓦尼帶回德國治療。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP