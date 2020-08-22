郵寄選票5000多萬張 川普警告總統選舉結果恐延後出爐

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（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天警告，可能需要花好幾周，甚至好幾個月才能確定11月3日總統大選投票結果。

外界擔心大量的郵寄選票可能讓郵局和地方選務單位忙得不可開交之際，川普暗示開票之夜定勝負的傳統恐要延期。

川普在保守派人士組成的組織國家政策委員會（Council of National Policy）演說時表示，11月3日不可能進行計票。

他說：「我認為，你們會有好幾周、好幾個月都不會知道這場選舉的結局，甚至可能永遠都不會知道。」

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，估計將有5000萬張選票透過郵寄方式投票，恐造成計票緩慢，進而引發政治動蕩、挑撥離間和法律糾紛，進一步拖延總統和國會選舉結果的公布時間。

民意調查顯示，川普支持度落後代表民主黨參選的拜登（Joe Biden）之際，川普指控民主黨鼓勵全民郵寄投票以操縱選舉結果。

不過他也指出一個系統性問題。他說：「我們還沒為這5100萬張選票準備好，這將對國家造成極為難堪的場面。這對民主國家而言是非常嚴重的問題。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP