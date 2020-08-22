76人手感急凍 塞爾蒂克季後賽首輪聽牌

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（法新社奧蘭多21日電） 76人今天整場比賽手感不佳，尤其末節關鍵時刻手軟，塞爾蒂克趁機打出10比0攻勢奠定勝基，最終以102比94獲勝，在NBA季後賽首輪以3比0聽牌。

美國職籃NBA季後賽首輪，波士頓塞爾蒂克與費城76人系列賽的前2戰打完，塞爾蒂克以2比0領先，今天第3戰的戰況膠着，上半場塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）13分、華克（Kemba Walker）10分帶領下，以51比49領先76人2分。

下半場開賽後，華克於第3節砍進10分，讓塞爾蒂克打完3節以76比72領先76人4分。

第4節剩下4分38秒時，米爾頓（Shake Milton）跳投得手，讓76人反以90比89領先1分。之後塞爾蒂克的布朗3罰全進，但恩比德（Joel Embiid）4罰俱中，讓76人再以94比92兩分超前。

在比賽剩下不到2分鐘時，布朗完成「三分打」，讓塞爾蒂克95比94要回領先，包含這波攻勢在內，塞爾蒂克在比賽時間終了前，打出一波10比0的強力攻勢，最終以8分之差收下勝利。

76人今天手感奇差，三分球39投僅9中，命中率只有23.1%，整場比賽95次出手命中28球，整體投籃命中率僅29.5%，遠低於塞爾蒂克的41.4%。

華克攻下全隊最高24分，布朗也挹注21分，塔特姆（Jayson Tatum）、史瑪特（Marcus Smart）分別拿下15分、14分。

恩比德（Joel Embiid）攻下30分、13籃板，哈里斯（Tobias Harris）則獲15分、15籃板，兩人都有「雙十」成績，李察遜（Josh Richardson）和米爾頓（Shake Milton）都攻下17分。

© 2020 AFP