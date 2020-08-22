MLB投手史特拉斯堡患隧道神經炎 可能開刀本季恐報銷

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓21日電） 美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民今天宣布，陣中去年世界大賽MVP投手史特拉斯堡投球的右手被診斷出腕隧道神經炎。媒體報導，他的問題可能需要開刀，今年球季也可能因此報銷。

32歲的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）目前被華盛頓國民放在10天傷兵名單中，神經學專家20日診斷出他有腕隧道神經炎（carpal tunnel neuritis）問題，針對這樣的傷病，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）和隊醫都將手術列為其中一種治療方式。

馬丁尼茲說：「現在我們應該緩一下，討論要進行哪些計畫。我認為這是必須解決的問題。」

馬丁尼茲想在做出任何決定前，先詢問已在MLB擁有11年經歷的史特拉斯堡。

馬丁尼茲說：「我們不知道，要采保守方式讓傷病自行康復嗎？或是採取其他方案，可能必須動手術。」

史特拉斯堡在季前訓練營尾聲的時候，右手開始出現發麻的情況，並因此在球季開始後，跳過兩次預定的先發。MLB這個球季原訂3月底開賽，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而延到7月開打，並因此「縮水」成每隊只打60場例行賽的規模。

史特拉斯堡試圖帶着右手的不適投球，但上周對上巴爾的摩金鶯時，只用16球投0.2局就退場，兩場比賽下來一共只投完5局，送出2次三振、1個保送，被擊出1支全壘打在內的8支安打，丟掉6分都是自責分，戰績0勝1敗，防禦率高達10.80。

去年奪下隊史首冠的國民，去年底才和史特拉斯堡簽下創紀錄的7年2.45億美元合約，但如今他可能因為傷病，將錯過今年所有賽事。

© 2020 AFP