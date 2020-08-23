土耳其海事政策擘畫者 對法國發出緊急警告

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（法新社伊斯坦堡23日電） 曾協助擘畫土耳其具爭議性新海事政策的退役海軍少將古德尼茲（Cem Gurdeniz）表示，法國決定派遣軍艦協助希臘在地中海和安卡拉對峙，無異是讓緊張情勢「火上澆油」。

現年62歲的古德尼茲協助規畫土耳其的「藍色祖國」（Blue Homeland）願景，已是10多年前的事；但如今這個願景正由總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一步步實現。

土耳其不久前派遣探勘船和護衛軍艦進入地中海東部一處與希臘有主權爭議的海域，引發雙方軍艦對峙。

古德尼茲能說法語，且是親法分子。但當法國、希臘和土耳其的戰艦即將在地中海東部一處爭議海域聚集，他表情雖一派輕鬆，卻不免痛批法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

他用英語告訴法新社：「我受夠馬克宏日復一日口頭威脅。...如果法國繼續這樣挑釁，...不僅無助區域和平穩定，反而是火上澆油。法國應該避免這麼做。」

「如果希臘扣下板機，北約將就此終結。」他暗示土耳其將退出這個冷戰時期組成的軍事聯盟。古德尼茲還進一步表示，「歐洲各國應施壓希臘放棄」部分海上主權聲索。

儘管如此，古德尼茲不認為土希兩國有必要透過外部斡旋解決爭端。他說，唯有雙方坐下來真誠討論彼此爭議，方可化解敵意。

古德尼茲雖強力支持艾爾段的強硬路線，但他也對土耳其在日益動蕩區域的外交處境越來越孤立感到遺憾。

他提醒說，地中海僅佔全球海洋的1%，「我向來強調，土耳其應該走出這1%，放眼紅海、阿拉伯海和大西洋。...土耳其應在這些地方展示軍力，這是國力壯大的表現。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）

© 2020 AFP