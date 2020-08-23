多少人群聚才會散布病毒？德國辦演唱會實測

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林22日電） 德國哈雷大學（Halle University）今天舉辦一系列流行音樂會，盼藉由2000人參與的大規模實驗，判定恢復舉辦大型活動是否安全。

德國知名歌手提姆班寇（Tim Bendzko）同意在哈雷大學附近的東部城市萊比錫（Leipzig）演出3場，好讓研究人員實測不同的演出模式。

為將感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的風險降到最低，僅限健康的年輕人可以自願報名參加測試。他們抵達萊比錫競技場（Leipzig Arena）時須接受體溫量測，且須配戴符合FFP2標準的口罩，以及一個可追蹤動作的電子器材。

主辦單位將要求觀眾不時使用螢光消毒劑消毒雙手，這樣研究人員就可以藉助紫外線光，來觀察觀眾最常用手碰觸哪些表面。研究人員甚至可追蹤觀眾們呼吸吐出的微小粒子軌跡，觀察專家們認為在傳染中扮演角色的懸浮粒子。

實驗最終目的就是要判定演唱會等大型活動是否得以在避免感染的情況下恢復進行。

地方媒體原先引述主辦單位報導說會有4000人參與活動，但後來又稱僅有2000人會參加。

此次測試是「Restart-19」大型實驗的一環，今天搜集的資料將彙入數學模型，讓研究人員判定病毒在大型演唱會場所傳播的風險，結果預定秋天出爐。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP