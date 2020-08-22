字母哥轟35分11籃板 公鹿首輪季後賽後來居上2比1領先

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（法新社佛州奧蘭多22日電） 東區頭號種子密爾瓦基公鹿一哥安特托昆博今天繼續展現問鼎年度MVP架勢，個人狂砍35分，率隊121比107輕取第8種子奧蘭多魔術，NBA首輪季後賽以2比1佔上風。

公鹿在第一輪首戰110比122爆冷落敗後，第2場靠「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）28分、20籃板「雙20」的強勢表現，以111比96扳回一城，今天再以14分的差距獲勝，系列賽後來居上。

安特托昆博本場命中率極高，投籃14投12中，其中包括三分球3投2中，外加11籃板、7助攻、2抄截及1阻攻，充分展現全能的身手。

比賽一開始公鹿即壓着魔術打，上半場結束以70比43領先達27分，第3節更一度以84比50將領先幅度拉開到34分，使比賽提早進入所謂的「垃圾時間」。

第四節魔術後衛羅斯（Terrence Ross）一記三分彈破網後，公鹿領先差距一度縮小到12分，不過公鹿隨後連得9分加以還擊，使比賽結果不再出現懸念。

雙方在第二節發生衝突，互相推擠的魔術前鋒厄尼斯（James Ennis）和公鹿前鋒威廉斯（Marvin Williams）都被裁判驅逐出場，原已傷兵累累的魔術隊更是人手拉警報。魔術前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）、高登（Aaron Gordon）、後衛卡特-威廉斯（Michael Carter-Williams）及中鋒邦巴（Mo Bamba）都因傷病無法上場。

除了安特托昆博，公鹿二哥密道頓（Khris Middleton）一掃前兩戰的低潮陰霾，繳出17分、8籃板、6助攻的成績單，羅培茲（Brook Lopez）和布萊索（Eric Bledsoe）也各有16分、6籃板與14分、8助攻的貢獻。

魔術以替補後衛奧古斯丁（D.J.Augustin）的24分表現最佳，佛契維奇（Nikola Vucevic）和羅斯（Terrence Ross）則分別拿下20分。

兩隊的第四場比賽將於台灣時間25日凌晨1時30分登場。（譯者：徐崇哲）

© 2020 AFP