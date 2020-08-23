美副國務卿將訪立陶宛俄國 討論白俄危機

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社立陶宛維爾紐斯22日電） 立陶宛與俄羅斯官員今天分別表示，美國副國務卿畢根下周將拜訪立陶宛與俄國，討論兩國鄰邦白俄羅斯的局勢。白俄在本月的總統選舉後陷入動蕩。

立陶宛外交部說，畢根（Stephen Biegun）將與立陶宛外交部長和國防部長會面，「討論白俄羅斯局勢、雙邊關係、北大西洋公約組織（NATO）和防禦議題。」

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）的代表告訴法新社，畢根也打算在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）與季哈諾夫斯卡婭會面。

俄羅斯外交界消息人士告訴國際傳真社（Interfax），畢根將接着於25、26日拜訪莫斯科。

統治白俄羅斯26年的總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），宣稱在9日的總統選舉取得壓倒性勝利，引發人民抗議。

作為魯卡申柯主要對手的季哈諾夫斯卡婭於選後出逃，並獲得立陶宛這個北約和歐洲聯盟（EU）成員國庇護。立陶宛也試圖鞏固國際對白俄抗爭的支持。

前歐盟駐俄羅斯大使烏薩克斯（Vygaudas Usackas）告訴法新社，畢根這次訪問「可被視為（美國）準備好參與解決白俄羅斯危機，包括與莫斯科面對面討論。」

© 2020 AFP