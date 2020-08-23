美眾院通過郵政紓困法案 料將遭參院擋下

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓22日電） 美國聯邦眾議院今天通過法案給予郵政管理局250億美元資金，以阻止郵政管理局改變作業，民主黨聲稱這些更改危及11月3日總統大選的數百萬張郵寄投票，但法案預料將在參議院被擋下。

今天這項表決在民主黨主導的眾議院中大致遵循政黨路線，以257票對150票通過，總統川普則稱這項立法是「民主黨人的另一項騙術，完全沒有提到他們試着發動的全民郵寄投票詐騙」。

由於聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）已將其稱之為「黨派噱頭」，這項法案預料將遭到共和黨掌握的參議院擋下。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行影響，預計將有大量美國民眾利用郵寄方式投下選票，但川普已一再表明反對提供更多資金給經濟拮據的美國郵政管理局（USPS），他明知這筆資金有助處理選票。

民調落後民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）的川普也一再在毫無根據的情況下，反覆提及郵寄投票與選舉舞弊有關。

郵政管理局局長德喬伊（Louis DeJoy）替共和黨籌募許多款項，今年5月獲川普任命為郵政管理局局長，他上任後，主導了拆除郵筒和郵件處理設備的工作，也縮減郵務員加班工資，一名工會領袖告訴法新社，這拉長了全國各地郵件遞送時間。

郵政管理局已向許多州發出警告，表示可能無法保證郵寄選票準時送達。

美國郵政管理局18日宣布在11月3日的總統大選之前暫緩作業上的變動，但仍無法安撫民主黨人，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）為此罕見在夏季休會期間召回議員商討此事。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP