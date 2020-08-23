西南公開賽 莫瑞擊敗提亞佛晉級

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約22日電） 英國網球名將莫瑞今年首度參與世界職業網球協會（ATP）巡迴賽旗開得勝，今天他在西南公開賽首戰以7比6（8/6）、3比6、6比1成績，擊敗美國好手提亞佛。

33歲的莫瑞（Andy Murray）今天在溽熱天氣中晉級，第2輪將對上第5種子、德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）。

莫瑞曾高居世界男單排名第一，目前排名第129。去年11月他在台維斯杯（Davis Cup）傷及骨盆，之後2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情又衝擊網壇，使他一直無法上場比賽。

這次莫瑞與22歲的提亞佛（Frances Tiafoe）都是持外卡參加西南公開賽（Western and Southern Open）。莫瑞賽後表示：「我想我今天移位做得很好。」

「那或許是我最開心的事情，可能也是我上場最擔心的事。」

這個賽季因為疫情關係，包括溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）等賽事都喊停。西南公開賽是美國網球公開賽（US Open）的熱身賽，一般是在辛辛那提舉行，今年則移師紐約，與8月31日開打的美網在同一個「泡泡式」隔離環境中進行。

莫瑞曾於2008年和2011年在辛辛那提稱王，也曾奪得2012年美網、2013與2016年溫網冠軍，以及2012與2016年奧運男子單打金牌。

© 2020 AFP