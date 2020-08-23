西非代表團訪馬利 對回歸文人治理感樂觀

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（法新社馬利首都巴馬科22日電） 西非一個代表團今天造訪馬利會見軍政府與遭罷黜的總統後表示，對馬利在政變後回歸文人統治感到「非常樂觀」。

領導西非經濟共同體（ECOWAS）代表團的前奈及利亞總統強納森（Goodluck Jonathan）表示，被捕的馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）目前狀況相對來說算好。

強納森稍早與奪取政權的將士、包括新強人戈伊塔（Assimi Goita）會面後提及凱塔說：「我們看到他了，他非常好。」

強納森告訴法新社，協商進行順利，他「非常樂觀」。

叛軍18日發動政變後逮捕凱塔等領導人，讓這個早因伊斯蘭叛亂活動所苦以及民怨沸騰的國家再遭打擊。

馬利鄰國呼籲讓凱塔復職，他們表示，代表團造訪的目的是要協助「確保憲政秩序能立即恢復」。

西非經濟共同體主席布洛（Jean-Claude Kassi Brou）今晚表示，會談是在「非常開放的氣氛下」進行，「我們真的感覺到想向前邁進的渴望」。

「我們希望可以在星期一（24日）前敲定一切。」

軍政府發言人瓦格（Ismael Wague）也表示，協商進行的「非常順利」。

與軍政府親近的消息人士表示，西非經濟共同體特使給人的印象「良好」。

這位消息人士告訴法新社：「我們了解那些國家元首，像是象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara），雖然強烈譴責我們的奪權，但為求取和平解決方案，仍致力緩解緊張情勢。我們對於討論持開放態度。」

© 2020 AFP