以阿關係正常化 蓬佩奧盼更多阿拉伯國家跟進

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（法新社耶路撒冷24日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天稱讚以色列與阿拉伯聯合大公國（UAE）關係正常化，並稱他希望看到其他阿拉伯國家跟進。

蓬佩奧今天展開為期5日的中東訪問，首日造訪以色列耶路撒冷。蓬佩奧提及，機會正等着未來夥伴，以「共同努力，承認以色列國」。

蓬佩奧站在以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）身旁指出：「我非常希望，我們將看到其他國家加入這個行列。」

以阿關係正常化協議是由美國總統川普居中牽線。尼坦雅胡表示，這項協議「對於和平及區域穩定是一項恩賜」。

尼坦雅胡還說：「我認為這預示一個新時代的開始，在這新世代可能會有其他國家加入。」「我希望未來會有好消息，也許在不久的將來。」

美國國務院表示，蓬佩奧此次中東行也將造訪蘇丹、阿聯及巴林。他將會見蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok），以「表達對於深化蘇丹及以色列關係的支持」。

國務院指出，蓬佩奧也將會晤巴林王儲薩爾曼（Salman bin Hamad Al Khalifa），之後將會見阿聯外長阿布都拉（Abdullah bin Zayed Al-Nahyan）。

© 2020 AFP