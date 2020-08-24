力挺白俄抗爭民眾 立陶宛5萬人牽手形成人鏈

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（法新社立陶宛首都維爾紐斯23日電） 白俄羅斯2周前舉行備受爭議的總統大選後，全國各地爆發抗議活動，鄰國立陶宛數萬人今天手牽手形成人鏈，力挺白俄抗議民眾。

參與活動的民眾從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）延伸到白俄羅斯邊界，形成一條綿延30公里的人鏈，許多人手中揮舞白俄反對派紅白旗幟，和立陶宛黃綠紅3色條紋國旗。主辦單位估計有高達5萬人參加這場活動。

其他歐洲國家也紛紛舉行聲援白俄民眾的集會活動。1989年8月23日這天，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞逾百萬人牽手串起一條橫跨3國的人鏈，表達脫離蘇聯的渴望，這條「波羅的海之路」（Baltic Way）直到今日仍啟發世界各地追求自由的民眾。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）在邊境檢查哨與人攜手串連後表示：「我們與你同在，自由的白俄羅斯，我們向你伸出援手。失去自由的國家最珍惜自由。這就是為什麼立陶宛毫不遲疑宣布全力相挺。」

維爾紐斯座堂廣場（Cathedral Square）上空一枚熱氣球將一面巨型白俄國旗送上天空，飛機從上空飛過，對地面群眾灑下花朵。

在拉脫維亞，數百位民眾沿着白俄邊界遊行，接着在皮耶德魯亞（Piedruja）村莊形成人鏈，白俄邊防人員則在邊界道加瓦河（Daugava River）對岸旁觀。

愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）和捷克首都布拉格知名地標查理大橋（Charles Bridge）也有數百人牽手串起人鏈。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP