夏季旅遊度假潮 義大利單日確診人數攀高

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社羅馬23日電） 義大利過去24小時新增確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）躍升至1210起，而過去5天來單日病例幾乎增加將近一倍。

根據官方報告，確診病例攀升，與旅遊和夏季度假人潮有密切關係。

官方最新數字顯示，義大利過去24小時新增確診病例1210人，而19日則是642人。

昨天新增確診1071例、21日新增947例、20日845例。

在今天單日新增病例中，最多在北部倫巴底大區（Lombardy）有239例，其次是義大利首都羅馬所在的拉齊奧區（Lazio）184例；首府威尼斯所在的威尼託大區（Veneto）則有145例。

今天通報新增7人染疫不治；自從疫情爆發以來，累計3萬5437人病亡。

雖然義大利新增病例持續增加，但衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）排除再度全面封鎖，他說，情況在掌控之中。

目前義大利有1萬8438人染疫尚未康復，包括69人在加護病房中。

最近數月來，已有20多萬人康復。

世衛組織負責策略計畫的助理秘書長蓋拉（Ranieri Guerra）曾說，確診病例數量增加，有部分原因是采檢數量的增加。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP