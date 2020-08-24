拜仁擊敗巴黎聖傑曼 抱回隊史第6座歐冠金杯

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（法新社裡斯本24日電） 拜仁慕尼黑陣中法國球星柯曼23日在歐冠決賽面對老東家巴黎聖傑曼，下半場頭錘破網助拜仁1比0擊敗對手，拜仁抱回隊史第6座歐冠冠軍，本季在德甲、德國杯、歐冠締造3冠王。

雙方上半場均無法攻破對手大門，直到第59分鐘靠基米奇（Joshua Kimmich）助攻、由柯曼（Kingsley Coman）頭錘破門，幫助拜仁完成本季德甲、德國杯與歐冠3冠王。

這場比賽，擁有內馬爾（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）兩大球星坐鎮的巴黎聖傑曼，上半場就出現比拜仁整場比賽僅2次還多的3次射正，可惜都被拜仁慕尼黑門將諾伊爾（Manuel Neuer）化解，上半場兩隊也以0比0踢平。

巴黎聖傑曼的卡達老闆，2017年光是在內馬爾與姆巴佩兩人身上就砸下4.02億歐元（約新台幣139億），盼一圓歐冠王者夢，沒想到竟敗在一個出自昔日自家青訓農場的奇兵。

今年24歲的柯曼曾在巴黎聖日耳曼的青訓體系長達9年，2014年轉到義甲尤文圖斯，2015年8月被租借到拜仁慕尼黑，2017年被買斷正式成為拜仁一員；他賽後承認，進球讓老東家夢碎，的確有一點「心痛」。

但對拜仁教頭佛利克（Hansi Flick）而言，歐冠封王別具意義；他去年11月臨危受命從被開除的柯瓦奇（Niko Kovac）手中接過拜仁兵符，始終不被看好。

佛利克賽後說：「我為這支球隊感到驕傲，去年11月剛上任時，所有的體育新聞頭條都在報『不再對拜仁期待』，但全隊後來拿出的表現，讓人刮目相看。」

© 2020 AFP