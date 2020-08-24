捲入防疫違規醜聞 歐盟執委道歉但不辭職

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社都柏林23日電） 歐盟貿易執行委員霍根（Phil Hogan）捲入政治醜聞，出席擁擠的社團晚宴，違反防疫措施，引發各界炮轟。霍根今天為此道歉，但堅持不辭職。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續延燒，歐洲多國早前陸續解封後，疫情近來有捲土重來之勢，愛爾蘭政府本月18日才宣布採取更嚴厲的防疫政策，室內活動大幅縮減至允許最多6人參加，但19日舉行的一場高爾夫社團晚宴竟有82人出席，包括內閣部長、最高法院法官和議員等多位高官。

醜聞燒到霍根後，愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）敦促他「想想自己的身分」。霍根曾擔任愛爾蘭政府部長。

霍根在聲明中說：「我謹對此致上最高的歉意。」「我承認我的行為觸及愛爾蘭人民的痛處，我對此深感抱歉。」

霍根的發言人告訴愛爾蘭廣播電視（RTE），霍根不會提出辭呈。

歐盟執委會發言人今天稍後說，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）「正密切關注此事」，並要求霍根準備一份報告說明當日情況。

霍根說他已和馬丁談過，也尊重他的觀點，還說他已向範德賴恩提出報告。

高級政治菁英違反防疫規定引發排山倒海的批評，民眾表示為了配合防疫獨自待在沒電的房子、無法參與摯愛的喪禮，指責違規行為非常不適當，愛爾蘭農業部長卡利瑞（Dara Calleary）和參議院副議長巴蒂默（Jerry Buttimer）稍早已因出席這場晚宴引咎辭職。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP