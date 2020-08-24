港區國安法實施警方大動作逮捕 黃之鋒擔心他也會被捕

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（法新社倫敦23日電） 前香港眾志秘書長黃之鋒今天透過視訊參加愛丁堡國際書展時表示，中國實施港區國安法後，他成天擔心自己會遭逮捕。

23歲的黃之鋒表示，參與這場書展可能會讓他陷入危險之中，但他有義務公開發表關於中國對香港加強控制的言論。

黃之鋒說，在他準備參加愛丁堡國際書展（Edinburgh International Book Festival）的2個小時前，曾被一輛掛有中港車牌的不明汽車尾隨。

他也分享與朋友同游香港太平山時，被一群親中派的人拍照和言語侮辱的經驗。

他說：「那些都是他們鎖定泛民主派社運人士慣用的技倆。」

黃之鋒表示，跟去年反送中運動遭實彈打傷的抗議者相比，他被監控所付出的代價「相對較小」。

去年香港爆發反送中運動後，為因應這波抗議潮，北京當局今年6月強行通過港區國安法。黃之鋒說，在這項法令威脅下，很難規畫未來。

他說，他仍能自由地在像這樣的國際場合發言，「已經是一種奇蹟」。

他表示，他每天睡覺時，都要擔心政府會否在清晨5時闖進他家逮捕他，就像香港壹傳媒集團創辦人黎智英的經歷一樣。

香港警方本月10日依涉嫌違反港區國安法，逮捕傳媒大亨黎智英等10人，並且搜查蘋果日報大樓。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP