疫情下網購需求飆升 特易購在英國大開1.6萬職缺

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（法新社倫敦24日電） 英國大賣場巨擘特易購（Tesco）今天表示，由於COVID-19疫情引發雜貨網購需求大增，特易購將開出1萬6000個正職職缺，以應付需求。消息一出，為英國低迷的就業市場注入暖流。

英國最大零售商特易購在聲明中還說，其中「絕大部分」職缺將由疫情期間聘僱的臨時員工遞補。這群人員當時獲聘，是因為英國政府採取防疫封城措施，引發食材外送到府需求飆升。

特易購的英國與愛爾蘭分部執行長塔利（Jason Tarry）說：「自從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，同仁協助促成我們網購業務量能大增一倍多，每周可安全供貨給近150萬名客戶，並優先確保弱勢客戶獲得所需食物。」

塔利還表示：「這些新的工作內容，將協助我們持續滿足長期網購需求，並促使我們在全英國為1萬6000人創造固定就業機會。」

受到疫情影響，數家英國大企業近幾周合計已宣布裁員數千人，尤其在航空業與零售業。

英國政府在疫情期間補助約1000萬名放無薪假的勞工8成薪水，但這項方案將於10月期滿。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP