美反中言論趨緩 亞股隨華爾街股市創新高收漲

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（法新社香港24日電） 亞洲股市今天在華府的反中國言論似乎轉趨溫和下，隨着華爾街股市21日再創新高普遍收紅，同時投資人把目光投向27日即將登場的央行首長會議，聯準會主席鮑爾將在會中發表演說。

香港股市今天在騰訊漲勢帶動下走高，領漲亞洲股市。媒體披露，白宮將向美國企業保證，儘管華府在國內封殺騰訊的WeChat服務，美國企業仍可以和WeChat有生意往來。

媒體的報導有助帶動以科技股為主的那斯達克指數21日再創新高，涵蓋面廣的標準普爾500指數也登新高。

北京當局上月通過實施港區國安法後，香港的命運引發外界關切，中國銀監會承諾，將繼續支持香港的金融中心地位，也激勵投資人信心，推升港股恆生指數漲逾1%。

美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急批准2019冠狀病毒疾病（COVID-19）痊癒患者的血漿作為治療方法，也帶動市場買盤。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「雖不是全球引頸期盼的解方，仍有助於病患早日康復和自理。」

此外，市場投資人也將聚焦27日將舉行的全球央行首長線上會議，美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powel）將發表演說。

香港恆生指數今天收盤勁揚1.7%；上海綜合股價指數收漲0.15%；日股日經指數收漲0.28%；韓股Kopsi指數收漲1.10%；台北股市收漲0.31%；新加坡股市收漲0.36%，澳洲股市收漲0.30%；紐西蘭股市收漲0.72%。

© 2020 AFP