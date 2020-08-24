美國大選前關鍵時刻 川普心腹幕僚以家庭因素請辭

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（法新社華盛頓23日電） 美國總統川普（Donald Trump）的資深顧問康威（Kellyanne Conway）今天以家庭因素為由，宣布將於本月底離開白宮。康威捍衛川普政策不遺餘力，對記者常不假以詞色。

53歲的康威發表聲明說：「我將在本月底離開白宮。」 康威是川普最忠心也最敢言的政策捍衛者。

康威的丈夫、保守派律師喬治．康威（George Conway）向來直言抨擊川普，曾公開質疑川普在心智上是否適任總統。他也在推特（Twitter）上宣布，將退出在「林肯計畫」（Lincoln Project）的角色。

康威的15歲女兒克勞第亞（Claudia）昨天也在推特上說，她母親將在共和黨大會上發言讓她「非常痛苦」，並且誓言要因「童年以來長期的創傷和受虐」，和她母親脫離法律關係。

康威旋即在24小時內於推特發表文章，文末說：「從現在開始，對我親愛的孩子來說，會少點戲劇化事件、多點母愛。」

康威表示自己會在月底前離開白宮，她的丈夫也會做出一些改變。

她寫道：「我們在很多事情上有歧見，但我們一致認為最重要的是－孩子。」（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP