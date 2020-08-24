馬利軍政府要求軍事治國3年 同意釋放總統

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（法新社巴馬科23日電） 西非代表團消息人士今天表示，靠政變取得馬利政權的軍政府要求由軍方主導的過渡性組織來治國3年，並同意釋放遭罷黜的總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）。

西非經濟共同體（ECOWAS）代表團一名消息人士在馬利首都巴馬科（Bamako）向法新社表示：「軍政府已經確認，要求3年過渡期來斟酌權衡國家的建立。這段過渡期將由一名軍人領導的組織主導，此人也將會是國家元首。」

這名消息人士在匿名情況下表示，根據軍政府的提議，「這個政府主要也將由軍人組成」。

這名消息人士並說，軍政府已經同意「釋放總統凱塔」，且凱塔「將能返回他在巴馬科的住家」。凱塔和其他政治領袖從18日政變起便遭到拘留至今。

消息人士還說，如果凱塔想出國接受治療也不是問題；此外，和凱塔一同遭到拘留的總理席斯（Boubou Cisse）也將被移到巴馬科一處安全住所安置。

軍政府官員已向法新社證實上述安排。

馬利境內伊斯蘭主義暴力組織發動殘暴的叛亂行動，加上經濟崩盤，讓大眾對政府的不滿日益升高，國內連月來抗議活動不斷，要求凱塔下台，馬利隨後爆發軍事政變。

政變行動在國際間受到譴責，不過數千名反對派支持者在巴馬科街頭慶祝總統遭罷黜。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP