全球增至將近2370萬例確診 逾81萬人不治

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日11時（台灣25日晚間7時），全球至少81萬3733人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少2368萬9860人染疫。

疫情從去年12月在中國爆發以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1509萬8600人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球24日通報新增4252人死亡及22萬2172例確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（848死）、巴西（565死）、美國（450死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計17萬7284人病故、574萬1088例確診，至少202萬774人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（11萬5309人喪生、362萬2861人染疫）、墨西哥（6萬800人喪生、56萬3705人染疫）、印度（5萬8390人喪生、316萬7323人染疫）及英國（4萬1433人喪生、32萬6614人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，之後依序為秘魯（84人）、西班牙（62人）、英國（61人）及義大利（59人）。

拉丁美洲和加勒比海地區累計26萬1078死、678萬2464例確診；歐洲累計21萬3414死、376萬1932例確診；美國和加拿大累計18萬6398死、586萬6206例確診。

亞洲累計8萬9480死、463萬1874例確診；中東地區累計3萬4812死、142萬3053例確診；非洲累計2萬7990死、119萬6539例確診；大洋洲累計561死、2萬7800例確診。

© 2020 AFP