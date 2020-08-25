印度雨季5層公寓倒塌 1死約200人失聯

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（法新社印度馬哈德24日電） 官員說，印度西部今晚有一棟5層樓公寓建築倒塌，造成1人死亡且恐有數十人受困。數名官員說，估計的失蹤人口介於51人到200人之間。

馬哈德（Mahad）警方在聲明中說，這棟倒塌的建築內有47戶公寓。馬哈德位於馬哈拉什特拉省（Maharashtra）孟買以南約120公里處。

目前還不清楚事故原因，但在印度6月到9月雨季期間，建築物崩塌頻頻發生，在連日豪雨衝刷之下，老舊且搖晃的建築開始東倒西歪。

印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force）發表聲明說，3個帶着特殊設備與嗅探犬的救援團隊已經派駐現場。內政部長夏哈（Amit Shah）在推特上說，他「祈禱每個人都能安全歸來」。

印度國家災害應變部隊發言人高帝（Sachidanand Gawde）告訴記者，緊急救援人員找到一名受困者的遺體，馬哈德警方說，至少有70人據信受困在瓦礫堆下。

當地居民與警察在錫板、金屬棍與其他殘骸中搜尋生還者，同時有數輛救護車將患者載到附近醫院。

馬哈德國會議員戈加瓦來（Bharat Gogawale）告訴當地TV9 Marathi電視頻道，初步估計顯示「有200多人受困在內」。他說：「我們的主要目標是儘可能救出瓦礫堆下的受困者。」

馬哈拉什特拉省災害管理局（Disaster Management Unit）一名不具名的官員之後跟印度新聞信託社（Press Trust of India）說，有51人失蹤。

當地警察賈塔普（Manik Motriam Jagtap）告訴TV9 Marathi，這棟建築已有10年之久，是建在「不穩固」的地基上。賈塔普說：「這棟建築像紙牌屋般倒塌，當時的狀況真的很恐怖。」

© 2020 AFP