工會：美政府拿郵務當選舉籌碼

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（法新社日內瓦24日電） 代表全球數百萬郵務工作者的國際性工會今天指控川普政府，把美國郵政服務當成選舉「籌碼」。

川普屢屢發動攻擊，民主黨人表示會危及11月大選的郵寄選票之後，美國各大郵政工會宣布明天將發起「拯救郵政局」（#SaveThePostOffice）行動，代表250多萬郵務工作者的UNI全球工會（UNI Global Union）今天表示支持。

UNI全球工會秘書長霍夫曼（Christy Hoffman）發表聲明指出：「美國郵務服務被一個在選前使盡全力，意圖阻擋郵寄投票、破壞備受信任且不可或缺機構的政府挾持。」

她還說：「美國和全球的郵政服務是公共財，也是政府的重要職責，並非選舉籌碼。」

受到疫情影響，此次大選預計會有許多美國人采郵寄投票，但川普不同意對財務窘迫的美國郵政管理局（US Postal Service, USPS）撥出更多款項，儘管承認這筆錢有助處理選票。

民調落後民主黨候選人拜登（Joe Biden）的川普，也多次毫無根據地把郵寄投票和選舉舞弊連結在一起。

身為共和黨募款人的德喬伊（Louis DeJoy）5月間獲川普任命為美國郵政管理局局長，上任後主持拆除郵筒和郵件處理設備的工作，還刪減了郵務員加班工資。

但郵政管理局上周表示，上述業務改變會推遲到11月3日大選之後才實施，但UNI全球工會表示，對於近來試圖在疫情期間與選前削弱美國郵政管理局的行動感到擔憂。

霍夫曼表示：「蓄意貶低郵局，就是破壞美國人的身體與財務健康，也是試圖剝奪人們最基本的民主權利。」

© 2020 AFP