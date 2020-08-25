巴特勒肩傷熱火照贏 季後賽首輪橫掃溜馬

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（法新社奧蘭多24日電） 陣中球星巴特勒肩傷，熱火靠着掌控制空權，99比87擊敗溜馬，4比0闖進季後賽次輪。

美國職籃NBA東區第5種子邁阿密熱火在季後賽首輪前3戰拿下3連勝，以3比0領先第4種子印第安那溜馬，但頭號球星巴特勒（Jimmy Butler）有肩傷在身，成為熱火這場比賽的利空消息。

熱火已經「聽牌」，但今天首節巴特勒右肩拉傷，只打6分鐘，且1分未得，讓球隊21比22落後，熱火在替補的歐里尼克（Kelly Olynyk）8投5中攻下11分帶領下，以48比42打完2節後領先。

第2節完全沒上場的巴特勒，在下半場回到場上，率領球隊打出12比5小高潮，在他於第3節剩下7分51秒時2罰俱中後，熱火60比47領先達13分，但之後熱火陷入得分乾旱期，被溜馬趁機將比分拉近，但熱火以4比0攻勢收尾，前3節打完，仍以70比62領先溜馬8分。

末節溜馬幾次把落後縮小，但熱火都能及時踩住煞車，最終99比87獲勝，在季後賽首輪「下克上」，4比0淘汰溜馬，闖進季後賽第2輪。

熱火在季後賽第2輪的對手，將是東區頭號種子密爾瓦基公鹿與第8種子奧蘭多魔術系列賽的勝方，目前公鹿是以3比1取得「聽牌」優勢。

熱火今天在籃板數上以60比34大幅領先，尤其進攻籃板上有17比5的絕對優勢，是贏球的一大關鍵。

熱火德拉吉奇（Goran Dragic）攻下全隊最高23分，替補的赫洛（Tyler Herro）貢獻16分，阿德巴約（Bam Adebayo）有14分、19籃板的「雙十」演出，另外還送出6次助攻。

溜馬歐拉迪波（Victor Oladipo）斬獲全場最高25分，特納（Myles Turner）有22分、14籃板的「雙十」表現，華倫（T.J. Warren）也攻下21分。

© 2020 AFP