性別意識擡頭 柏林影展將不再區分男女演員獎

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（法新社柏林24日電） 德國柏林影展主辦單位今天宣布，未來表揚演員個人表現所頒發的「銀熊獎」（Silver Bear）最佳演員獎項，將不再區分男演員和女演員，以消除性別階級區隔。

柏林影展（Berlin Film Festival）主辦單位表示，自明年起，每年演員獎項將只會頒發最佳主角獎和最佳配角獎。

這項決定的背景，是2017年好萊塢爆發嚴重性侵犯及性騷擾醜聞，不僅震撼電影界，隨之掀起的「我也是」（MeToo）性別平權運動也擴散到全球各產業。

柏林影展執行總監瑞森比克（Mariette Rissenbeek）和藝術總監卡洛夏崔安（Carlo Chatrian）在聲明中表示，終止頒發區分性別的獎項，代表「電影產業釋出更具性別敏感意識的訊號」。

柏林影展和坎城影展（Cannes Film Festival）及威尼斯影展（Venice Film Festival）並列歐洲3大影展。目前其他兩影展仍頒發區分性別的最佳演員獎項。

柏林影展主辦單位今天還說，明年影展將從2月11日至21日以「實體」方式舉行，並將採取措施「確保所有訪客最大出席可能性」。至於影展架構、放映時間表和參展影片數量，將在未來幾周公布。（實習編譯：沈�s榕/核稿：張正芊）

© 2020 AFP