施洛德板凳殺出轟30分 季後賽首輪雷霆扳平火箭

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（法新社奧蘭多24日電） 施洛德今天從板凳殺出，攻下個人季後賽最多的30分，率領雷霆克服一度落後15分的劣勢，以117比114擊敗火箭，讓兩隊在季後賽首輪2比2戰成平手。

美國職籃NBA季後賽首輪，西區第5種子奧克拉荷馬雷霆，在與第4種子休士頓火箭比完前3戰，以1比2落後。

今天的第4戰，雷霆打完首節落後2分，但在上半場結束時，以60比60和火箭戰成平手，第3節火箭三分炮火齊發，一度落後15分的雷霆，趁火箭手感急凍之際，打出12比0反擊，前3節打完僅以92比93落後火箭1分。

末節戰況持續膠着，終場前1分34秒，保羅（Chris Paul）急停跳投命中，讓雷霆109比108領先，比賽剩下55.7秒時，火箭哈登（James Harden）抓下籃板，但隨後馬上發生傳球失誤，賈里納里（Danilo Gallinari）把球抄到後，施洛德（Dennis Schroder）突破挑籃得手，讓雷霆111比108領先。

落後3分的火箭，此時搶投三分球，但僅哈登命中1球，只能不斷利用犯規凍結時間，雷霆的保羅4罰全進、施洛德也2罰俱中，雷霆將領先拉開到6分，即便火箭的豪斯（Danuel House Jr.）臨去秋波砍進一記壓哨的三分球，雷霆最終仍以117比114，3分之差獲勝，讓兩隊在季後賽首輪以2比2平手。

施洛德今天成功扮演「板凳暴徒」角色，攻下全隊最高30分，這是他個人在季後賽得分的新高，保羅有26分、6籃板、3助攻、3抄截的全能表現，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）有18分、12籃板的「雙十」成績，亞當斯（Steven Adams）則是獲得12分。

火箭今天在三分線外出手58次，創下NBA季後賽的紀錄，其中命中了23球。哈登今天攻下全場最高32分，並傳出全場最多15次助攻，還有4次抄截演出，高登（Eric Gordon）、豪斯分別挹注23分、21分，葛林（Jeff Green）貢獻11分、11籃板的「雙十」數據。

© 2020 AFP