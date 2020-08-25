樹齡比加拿大立國還久 多倫多老橡樹命運堪虞

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（法新社多倫多25日電） 在加拿大高聳大樓陰影之下，多倫多正想方設法保留一棵雄偉、有着數百年歷史的老橡樹，然而，救樹計畫卻遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打亂。

這棵24公尺高的紅橡樹（Northern Red Oak，北方紅櫟）是當地最古老的樹木之一，估計有約300年歷史，萌芽時法國探險家剛在安大略湖邊不遠處設立貿易站。

如今，這棵老樹在北約克（North York）住宅區一間不起眼平房後院之中，所在街道蜿蜒曲折。

它偌大的樹榦圓周達5公尺，樹梢拍打着這間1960年代房屋，夏天還能替整棟房屋遮蔭。

然而，近幾年來，新屋主擔心無力負擔維護大樹的費用，且樹根已經深入房屋地基。

鄰居也擔心，這棵高大聳立的老樹會因強風受損，風暴一來有連根拔起的可能。

為了保護它，並讓多倫多600萬居民都可以欣賞這棵樹，市議會2018年表決通過買下這塊地、夷平房屋，改建為小型公共公園。

市府於去年與屋主達成地產出售協議，然而，交易還未塵埃落定。市府的購地所設條件為，費用一半要由私人捐贈來支付。

募款活動2019年12月起跑，目標要在2020年底募得43萬加元（32.5萬美元，約新台幣956萬元）。

募款活動初期進帳很讓人鼓舞，但隨着疫情爆發，款項也慢慢減少。截至今年7月中，約籌得12.5萬加元，約是目標金額的30%。由於目標日期不得再延，若款項未達標，已募得的款項將用來在多倫多市植樹，而老橡樹命運則堪虞。

專家表示，妥善照顧外加條件適合，這棵樹還可以存活200年。

© 2020 AFP