聯合國：防疫封鎖 降低IS團體攻擊風險

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（法新社紐約聯合國總部24日電） 聯合國官員今天說，在許多國家，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）看來有降低伊斯蘭國（IS）團體的攻擊威脅，但在伊拉克和敘利亞，風險反而增大。

幾年前佔領了敘、伊兩國大片土地的伊斯蘭國，雖然目前已轉為地下組織，但估計在兩國中仍有1萬名伊斯蘭國戰士。

然而，各國實施抗疫措施，已降低了伊斯蘭國在其他各地發動襲擊的能力。

聯合國負責反恐事務的副秘書長伏朗柯夫（Vladimir Voronkov）表示：「防疫封鎖令和限制措施，看來在許多國家已減低了恐攻風險。」

伏朗柯夫並未特別指明是哪些國家，但伊斯蘭國過去聲稱，已對法國、菲律賓等許多國家發動了攻擊。

伏朗柯夫說，疫情對伊斯蘭國招募新血和籌措財源的衝擊程度，目前並不清楚。但由於疫情導致有更多民眾上網之際，伊斯蘭國利用網路吸金的犯罪威脅已有增加情形。

他又說，諸如在敘、伊兩國的衝突地帶，伊斯蘭國聖戰分子有重組的證據出現。

伏朗柯夫也提供伊斯蘭國分子在其他地方活動的新資料。他說，估計在西非有3500名伊斯蘭國戰士，正致力和當地聖戰團體建立關係。

在利比亞，伊斯蘭國聖戰士只有數百名，但這團體仍是當地的威脅。

伏朗柯夫說，在阿富汗部分地區，伊斯蘭國分子也有能力發動災難式攻擊，即便是他們一些領導人已被逮捕，也失去部分佔領地。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP