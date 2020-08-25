血洗紐西蘭清真寺 槍手受審面無表情

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（法新社基督城24日電） 紐西蘭基督城去年3月發生震驚全球的清真寺屠殺案，51名穆斯林慘淪槍下亡魂，法院今天展開審訊。白人至上主義槍手塔倫面對受害者家屬，聆聽自己所犯惡行時，完全無動於衷。

檢察官稱澳洲籍29歲槍手塔倫（Brenton Tarrant）的犯行是經過精心策畫，目的是要造成最大程度的傷亡。審訊內容顯示，塔倫「原本還想槍殺更多人」。

基督城高等法院今天就該案展開為期4天的審訊，現場戒備森嚴，痛失至親的受害者家屬和倖存的傷者也出席審訊。

審訊內容顯示，案發當天，全副武裝的塔倫不分男女和孩童，大開殺戒，期間甚至將攻擊過程在社群媒體上直播，無視受害者叫救命。塔倫駕車準備前往下一座清真寺大開殺戒時，車子還輾過一具遺體。

檢察官霍斯（Barnaby Hawes）在法庭上表示，一名3歲孩童當時緊緊抱住父親的腿，塔倫見狀直接「精準地朝他開了兩槍」。

塔倫被控犯下51宗謀殺罪、40宗謀殺未遂罪，以及一宗觸犯打擊恐怖主義法案（Terrorism Suppression Act）的罪名，他已悉數認罪。

律師預料塔倫將成為紐西蘭立國以來，第一位被判無期徒刑並且終身不得假釋的罪犯。

由於塔倫已決定放棄僱用代表律師，所以他將在庭上自行答辯。為避免讓聆訊過程淪為塔倫宣傳極右言論的工具，法院已下令新聞媒體不得進行即時報導，包括全面禁止直播任何聲音或影像片段。

法官曼德爾（Cameron Mander）預料將於27日做出判決。

© 2020 AFP