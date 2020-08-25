貿易協議檢討 美中同意持續推動

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（法新社北京24日電） 美中最高貿易談判官員今天視訊檢討雙方今年1月所簽署的第一階段貿易協議，在時值兩國於多個領域緊張升溫之際，雙方檢討貿易協議的對談頗具意義。

美中今年1月簽署第一階段貿易協議，達成貿易戰局部休兵。協議強制要求北京在兩年內加購額外2000億美元美國產品，品項從汽車、機械到農產不等。但隨後爆發新冠疫情，讓中國採購能否達標甚至協議本身都蒙上陰影。

中國商務部發布聲明指出，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert E. Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）視訊會議，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行「具有建設性的對話」。

雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

貿易協議里有規定，每6個月需檢討落實情況。

這場視訊會議某種程度來講相當重要，因為目前時值川普政府推動封殺TikTok、WeChat等中國App在美業務，引發TikTok今天對此狀告美國政府反擊。此外川普尋求連任面臨硬仗，也讓外界憂心第一階段貿易協議乃至後續第二階段貿易協議談判的命運。

© 2020 AFP