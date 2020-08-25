錯誤引用血漿療法治癒COVID-19數據 美FDA局長道歉

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓24日電） 美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）今天為他錯誤援引血漿療法治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的關鍵數據而道歉。

美國食藥局昨天發布緊急許可，允許使用從2019冠狀病毒疾病痊癒患者的血漿來救治病患，因此能有更多人接受這項療法。

美國總統川普（Donald Trump）宣稱使用來自2019 冠狀病毒疾病痊癒者的血漿，能降低35%死亡率，哈恩和其他衛生官員重複這項說法後，引發其他專家的批評。

哈恩昨天說：「這個意思就是，如果這個數據持續發展，也就是100名新型冠狀病毒患者中，將有35人因血漿療法而得救。」在此之前川普稱這是個「驚人的數字」。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）補充說：「我們夢想着某項藥物的發展能降低35%死亡率，這在治療患者上是一大進步。」

這項降幅在對抗2019冠狀病毒疾病一疫上，確實可能是逆轉勝的關鍵－然而這個數據是錯誤的。

官員表示，這些結果來自梅約醫院（Mayo Clinic）一項涵蓋3萬5000名患者的研究。

然而梅約醫院這項研究的主持人萊特（Scott Wright）告訴法新社，這個數字不是來自他機構的研究－他認為這可能是食藥局同時檢視梅約醫院和其他研究後的「綜合分析」。

食藥局發言人米勒（Emily Miller）稍後在推特（Twitter）發文說，35%指的是，在梅約醫院接受高劑量抗體與低劑量抗體患者間的死亡率風險相對差異。

哈恩今天晚間在推特上說：「我因我昨晚關於恢復期血漿益處的發言而受到批評。」「批評所言甚是。我應該說清楚的是，這項數據顯示的是降低相對風險而非絕對風險。 」

目前科學界社群對於血漿療法是否應獲緊急使用批准而意見分歧。

先前研究顯示血漿療法可能有幫助且安全，但仍缺乏最重要的臨床試驗；政治評論家則質疑美國食藥局在這個時機點批准療法，有挽救川普落後民調的意味。

© 2020 AFP