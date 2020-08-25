開啟人生新篇章 瑞典環保少女壯遊一年重返校園

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（法新社瑞典斯德哥爾摩24日電） 瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天表示，她在休學一年發起對抗氣候變遷的運動後，如今已返回校園。

17歲的童貝里在推特（Twitter）上傳自己背着書包、雙手倚在腳踏車上對鏡頭微笑的照片，留言寫道：「我的『空檔年』已經結束，重返校園的感覺很棒！」

不過，童貝里沒有提及她未來將到哪座城市、哪間學校繼續學業。

童貝里小學最後一年於2019年6月結束（瑞典小學義務教育9年，7-16歲），代表她到世界各地旅行時，是透過遠距方式完成學業。

童貝里沒有一心埋頭鑽研小學最後一年學業，而是搭乘船隻橫渡大西洋，盼用行動告誡飛機的碳排放量。

她原先最終站是前往智利首都聖地牙哥出席聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25），不料會議後來因當地爆發反政府抗議活動而改在西班牙馬德里舉行。童貝里不得不搭乘一對年輕澳洲情侶的雙體船從美國返回歐洲。

童貝里還曾在紐約聯合國氣候行動峰會（United Nations Climate Action Summit）上，痛斥世界各國領袖作為。（實習編譯：李昕頤/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP