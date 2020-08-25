76人季後賽首輪被橫掃 總教練被炒

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（法新社費城24日電） 美國職籃NBA費城76人在季後賽首輪被波士頓塞爾蒂克橫掃，球隊在今天做出決定，開除總教練布朗（Brett Brown）。

布朗（Brett Brown）掌費城76人兵符7季，戰績221勝344敗雖不出色，但最近3年都率隊打進季後賽。

76人陣中有恩比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）、哈里斯（Tobias Harris）等一票球星，上季在季後賽第2輪與多倫多暴龍打滿7場才敗陣，無緣問鼎東區王座。

上季結束後，76人再用大合約網羅霍福德（Al Horford）讓陣容更完整，也使他們在本季被認為有拿下東區前4種子的實力且更上層樓，無奈事與願違。

76人總經理布蘭德（Elton Brand）說：「無論私人或專業上，我都十分尊敬布朗，我也很感激他為76人和費城所做的一切。他在這裡做了很多的貢獻，包括培養年輕潛力球員，並幫助我們連3年打進季後賽等。」

「但很不幸的是，我們今年（的成績）距達成目標遠不盡人意，而我認為最好有新的方向，對我們要重回爭冠之路來說，這個季後至關重要。」

76人雖連3季打進季後賽，但都沒能闖進分區決賽，今年西蒙斯在季後賽膝傷更是沈重一擊。

布蘭德表示，他們會即刻着手尋覓教頭人選。

© 2020 AFP