冠狀病毒肆虐全球逾2395萬例確診 超過82萬人不治

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（法新社巴黎26日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少82萬180人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少2395萬580人染疫。

疫情從去年12月在中國爆發以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1534萬900人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球25日通報新增6169人死亡及24萬9893例確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1271死）、美國（1132死）、印度（1059死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計17萬8524人病故、577萬9395例確診，至少205萬3699人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（11萬6580人喪生、366萬9995人染疫）、墨西哥（6萬1450人喪生、56萬8621人染疫）、印度（5萬9449人喪生、323萬4474人染疫）及英國（4萬1449人喪生、32萬7798人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有85人染疫喪命，之後依序為秘魯（85人）、西班牙（62人）、英國（61人）及義大利（59人）。

拉丁美洲和加勒比海地區累計26萬4009死、687萬822例確診；歐洲累計21萬3747死、379萬4310例確診；美國和加拿大累計18萬7650死、590萬5364例確診。

亞洲累計9萬835死、471萬3006例確診；中東地區累計3萬5078死、143萬4459例確診；非洲累計2萬8274死、120萬4600例確診；大洋洲累計587死、2萬8026例確診。

© 2020 AFP