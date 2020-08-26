多空交雜 亞股多收跌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港26日電） 亞洲股市今天在市場消息面多空交雜下，跌多漲少。

美國重要的消費者信心數據大幅下滑，科技股股價不動如山，此外美中貿易疑慮緩解也對股市帶來支撐，華爾街股市連續第3天創新高紀錄。

跡象雖顯示美國疫情趨緩，但其他國家仍在和新一波疫情奮戰，西班牙動員軍隊協助遏止疫情蔓延。韓國大首爾地區學校和幼兒園再度停課。

觀察家警告，今年冬天可能會看到更多感染病例，人們恐被迫待在家裡。

香港股市今天近乎持平作收，市場對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊的疑慮，抵銷對疫苗研發進展的樂觀心理，同時投資人也靜待美國聯邦準備理事會（Fed）主席27日發表的演說。

港股恆生指數收盤微漲5.57點，或0.02%，來到25491.79點。

上海綜合股價指數收挫43.84點，或1.30%，來到3329.74點。深圳綜合股價指數收跌42.85點，或 1.88% ，來到2237.89點。

日股日經指數收跌0.03%，首爾股市Kospi指數收漲0.11%，澳洲雪梨股市收跌0.73%。新加坡股市收跌0.66%。紐西蘭股市收漲0.32%。

© 2020 AFP