巴塞隆納內部消息 梅西已要求終止合約

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（法新社馬德里25日電） 巴塞隆納（Barcelona）內部的消息來源今天透露，梅西（Lionel Messi）已向球隊表達，在球季災難式的結束後，想「單方面」終止合約的意思。

代表梅西這名阿根廷球星的律師發送傳真給巴塞隆納，在傳真中，他們宣布梅西希望利用（逃脫）條款終止合約，這在整個足球世界引起強力震蕩。

巴塞隆納尚未對此做出正式回應，但據了解，梅西的合約中，使用（逃脫）條款的期限在6月到期，因此他仍有合約在身，直到2021年球季結束為止。

西班牙體育日報「馬卡報」（Marca）的報導中說：「原則上，（逃脫）條款已經在6月10日到期，但這個球季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）讓梅西有機會以此要求巴塞隆納現在還他自由之身。」

這是梅西為離隊展開談判的第一步，因為若（逃脫）條款已經過期卻想終止合約的話，需支付7億歐元（約新台幣247.73億元）。

梅西13歲時就在巴塞隆納的青訓系統，2004年以17歲之齡正式為球隊效力。

6度獲得金球獎（Ballon d'Or）的梅西，生涯攻進隊史最高紀錄的634球，並率隊4度在歐洲冠軍聯賽（Champions League）奪冠。

© 2020 AFP