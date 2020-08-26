爭東地中海天然氣爆齟齬 土國向希臘遞橄欖枝

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社伊斯坦堡25日電） 土耳其今天表示，已準備在不設先決條件的情況下，就東部地中海天然氣爭議與希臘會談。這兩個北大西洋公約組織盟邦近來因天然氣問題齟齬漸深，甚至還各自軍演互別苗頭。

土耳其是在歐洲聯盟（EU）27日、28日在德國柏林舉行外交部長非正式會議前遞出橄欖枝。希臘預料會在外長會議上對歐盟施壓，要求對其歷史性的區域對手實施嚴厲制裁。

但歐盟國家不願激怒土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在雅典與安卡拉之間穿梭，試圖緩和雙方煙硝，讓談判重回正軌。

其中攸關利害關係的，就是確保歐洲取得新近開發的天然氣蘊藏，以及北約（NATO）與整個動蕩區域的安全穩定。這個地區包括戰亂頻仍的利比亞和埃及在內。

希臘與土耳其官員反應冷淡，沒給馬斯太多承諾，仍繼續隔空互杠。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在安卡拉和馬斯會談後表示：「我們支持公平分享（天然氣）的談判，但沒人應該設下先決條件。」

「希臘如果設下先決條件，就不可能談。」

希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）則在與馬斯會面後表示，雅典「準備好對話，但對話不可能在（土耳其的）威脅下進行」。

馬斯完成棘手的任務後，坦承這場爭端已進入「非常關鍵的」階段；但「沒人想用軍國主義的方式解決」，「雙方都願意對話」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP