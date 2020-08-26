疫情延燒 緬甸若開邦擴大封鎖影響百萬人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社仰光26日電） 隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例數逐步攀升，緬甸今天將飽受衝突肆虐的若開邦（Rakhine State）防疫封鎖範圍擴大到另外4個城鎮，總共限制大約100萬人的行動。

緬甸今天通報新增確診病例後，境內染疫總數來到574例，大部分確診病例都集中在若開邦。

若開邦是緬甸最貧窮的邦之一，醫療設備簡陋，一些偏遠地區的民眾缺乏受教育機會。

若開邦首府實兌（Sittwe）從上周末實施防疫封鎖措施和宵禁後，禁令今天擴大到若開邦的皎漂鎮（Kyaukphyu）、安鎮（Ann）、湯固普鎮（Taungup）、唐威鎮（Thandwe）4個城鎮。

國營報紙「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）發布的禁令指出：「來自上述4個城鎮的人…只能待在家中。」還說只有獲得許可的車輛才能提供運輸服務。

但例外情況包括公務員和工廠工人，以及每戶家庭只能有一名成員可以外出採購民生必需品。

疫情驟升之際，緬甸正準備進行選舉，各界憂心11月8日國會選舉投票日期可能受到影響。

若開邦長期以來都是種族和宗教衝突的爆發點。

根據2014年人口普查資料，若開邦首府實兌有超過31萬8000名若開人，今天被下令實施防疫封鎖的4個城鎮約有56萬人，其中大部分都是若開人。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP