美總統大選計票恐延遲 希拉蕊呼籲拜登要挺住

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（法新社華盛頓25日電） 今年美國總統大選計票作業可能拖長又出現拉鋸戰，在2016年輸給川普的希拉蕊．柯林頓今天說，這次代表民主黨出征的拜登千萬不能提前認輸，應等到所有選票都開出，確定局勢。

希拉蕊（Hillary Clinton）說，今年郵寄投票勢將達到前所未見的數量，各投開票所計票作業可能因此拉長，這意味拜登（Joe Biden）若見到初步計票落後對手，必須要挺住。

在2016年總統大選，希拉蕊雖在普選票大勝川普近300萬票，但卻輸在各州累積的選舉人票數上。她說，今年大選共和黨人不見得想等待遲來的郵寄選票都開出，而是希望透過大選當天選民親自投票來取得心中盼望的結果。

希拉蕊示警之前，民主與共和兩黨都警告，本屆總統大選結果可能無法在11月3日當天晚上揭曉。

希拉蕊呼籲民主黨人士啟動「大規模司法行動」，說：「我們必須要有自己的團隊，以對抗川普與共和黨人在投票所外面所設下的脅迫力。」

一般預料美國選民會因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係，大量採取郵寄投票；但川普反對挹注經費給現金短缺的美國郵政管理局（US Postal Service），承認這筆錢有助處理選票。

法新社報導，川普在沒有證據情況下，一再提及郵寄投票將造成選舉舞弊。事實上，郵寄投票在美國一些地區相當普遍，也沒發生過重大舞弊事件，連川普本人也用過郵寄投票。

民主黨陣營指控川普不撥款給美國郵政管理局，是趁疫情推升郵寄選票數量之際，蓄意破壞郵局處理郵件的能力。

川普也一再拒絕明說自己會接受選舉結果。民調顯示，無論是普選票還是選舉人票，目前川普支持率均落後拜登。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP