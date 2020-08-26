莫瑞轟42分逆轉爵士 季後賽金塊2比3落後

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（法新社奧蘭多25日電） 金塊今天在背水一戰，靠莫瑞轟下42分帶領，以117比107逆轉擊敗爵士，目前在季後賽首輪，仍以2比3落後。

美國職籃NBA西區季後賽，第3種子丹佛金塊在對第6種子猶他爵士系列賽奪得開門紅後，竟連吞3場敗仗，讓今天的第5戰有非贏不可的壓力。

這場背水一戰，金塊在約基奇（Nikola Jokic）包括三分球5投全進，8次出手全部命中，單節轟下21分的帶領下，在首節33比32領先，但次節爵士在替補的克拉克森（Jordan Clarkson）單節砍進11分帶領下，打出31比21攻勢，讓金塊半場打完反陷入54比63的9分落後。

下半場比賽，金塊在莫瑞（Jamal Murray）單節灌進17分的情況下，前3節打完比數為82比86，將落後縮小到4分，末節莫瑞持續狂飆，單節再拿16分，率隊打出35比21攻勢翻轉戰局，最終117比107逆轉取勝，在系列賽追成2比3。

金塊今天4人得分破十，莫瑞轟下全場最高42分，約基奇貢獻31分，波特（Michael Porter Jr.）、葛蘭特（Jerami Grant）分別獲得15分、13分。

爵士這場比賽多點開花，先發5人得分都達兩位數，以密契爾（Donovan Mitchell）的30分最高，戈貝爾（Rudy Gobert）也有11分、12籃板的「雙十」演出，替補的克拉克森則進帳17分。

© 2020 AFP