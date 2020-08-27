傳湖人快艇投票結束NBA賽季 抗議非裔遭員警槍擊

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（法新社奧蘭多27日電） 多家媒體今天報導，美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）效力的洛杉磯湖人以及洛杉磯快艇今天投票放棄NBA賽季，以抗議最新一起美國警察槍擊非裔男子事件。

非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在威斯康辛州遭警察從背後開了7槍，體育電視頻道ESPN、運動員（The Athletic）與雅虎體育（Yahoo Sports）報導，湖人與快艇都呼籲取消2019-2020賽季。

密爾瓦基公鹿今天稍早抵制對陣奧蘭多魔術的首輪季後賽比賽後，在佛羅里達州奧蘭多參加NBA季後賽的所有球隊召開緊急會議。

公鹿抵制球賽後，NBA取消今天的3場季後賽比賽，明天的比賽現在看來也無法順利舉行。

NBA今天召開緊急會議後，2019-2020賽季將如何繼續，或者西區兩大龍頭湖人與快艇在表態結束賽季後，是否還在留在季後賽中，目前都還不清楚。

布雷克當時是在走向載着3個孩子的車子時，遭警察從背後開了7槍。湖人當家球星詹姆斯稍早憤怒地在推特寫道：「我們要求改變，受夠了。」

NBA已安排明天舉行特別董事會會議，討論解決球員關切的問題。

© 2020 AFP