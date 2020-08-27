打破青銅天花板 紐約中央公園首設女權先驅雕塑

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（法新社紐約26日電） 在白人男性佔據的都市景色中，這一步雖小，卻彌足珍貴：紐約中央公園今天為致敬「真實世界女性」的雕塑揭幕，雕塑呈現的3名女性有2名白人1名非裔，共同點？都是女權先驅。

在中央公園（Central Park）長達167年的歷史中，已有約30座雕塑於此駐足，但過去的塑像都是白人男性，女性則只有「愛麗絲夢遊仙境」（Alice in Wonderland）主角、以及「羅密歐與茱麗葉」（Romeo and Juliet）中的茱麗葉（Juliet）這種虛構人物，才能進駐佔地340公頃的中央公園。

但今天，誠如前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在線上舉辦的雕塑揭幕儀式所言，這塊「青銅天花板」終於打破。

曾為女權與非裔權利奔走的楚斯（Sojourner Truth）、安東尼（Susan B. Anthony）、史丹頓（Elizabeth Cady Stanton）現在都化為塑像，聚在小桌子前，似乎熱烈地討論着什麼。雕塑作者柏格曼（Meredith Bergmann）註解是這樣下的：她們「不是在作夢，而是在工作」（not dreaming but working）。

1星期前，恰好是賦予女性投票權的美國憲法第19修正案批准100周年。

上述3位女性都沒能活着見證第19修正案通過的那一天，但若沒有她們的努力，我們可能永遠都看不到那天的到來。

這座雕塑座落在中央公園最知名的「文學大道」（Literary Walk）旁，距離英國大文豪莎士比亞（Shakespeare）、蘇格蘭詩人彭斯（Robert Burns），以及身兼作家、政治人物和歷史學家的史考特（Sir Walter Scott）塑像不遠。

為爭取女性歷史角色而戰的非營利組織「女性塑像」（Monumental Women）負責人艾拉姆（Pam Elam）表示，這是長達7年努力的結晶。

「我們的所求，莫過於女性和有色人種的貢獻獲得彰顯…獲得公平且完整的歷史性紀錄。勝利之前，我們不會停止奮戰。」

這座雕塑的落成之路一點也稱不上平順，恰恰反映出美國歷史關於女性和非裔待遇的辯論有多激烈。

原先的計畫是僅呈現安東尼與史丹頓塑像，但由於這兩人都是白人，隨即遭人批評非裔的歷史角色遭到漠視，因此後來才有楚斯塑像的加入。

楚斯是知名的廢奴主義者，曾發表赫赫有名的演說「難道我不是女人」（Ain't I a Woman）。

不只在中央公園，紐約各地都很少看到女性雕塑，市府官員已經決定未來將設立更多雕塑向女性致敬。

© 2020 AFP