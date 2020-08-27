秘魯招募6000人 志願參與中國疫苗臨床試驗

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（法新社秘魯首都利馬26日電） 飽受新型冠狀病毒疫情之苦的南美國家秘魯，今天開始受理志願者登記參與中國的疫苗臨床試驗。

艾瑞迪亞大學（Cayetano Heredia）與聖瑪科斯大學（San Marcos）透過專門網站，預計招募6000名志願受試者；受試者年齡必須介於18到75歲，且沒有感染過新型冠狀病毒。兩間大學各招攬3000人。

要在秘魯進行臨床試驗的疫苗是由中國醫藥集團（Sinopharm）所研發，采注射方式。

據參與臨床試驗的秘魯研究人員透露，試驗時會分別以武漢病毒株與北京病毒株製成的疫苗，另還有安慰劑，隨機為志願受測者施打。

聖瑪科斯大學校長凱切（Orestes Cachay）告訴當地電視台：「來自中國的一支技術團隊、共38人將在幾天內抵達，執行計畫的實作面。」

這項臨床試驗計畫預計要執行到12月。

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）上周宣布，該國會參與中、英、美、德等國所研發的疫苗臨床試驗。人口3300萬的秘魯目前染疫病故人數為拉美第3高，每百萬人843.5人病故的死亡率則高居拉美之首。

秘魯目前有超過2.8萬人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），國內目前累計確診超過60萬例。

© 2020 AFP